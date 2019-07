Nova legislação laboral "honra o Partido Socialista"

Lusa20 Jul, 2019, 20:21 | Política

No seu discurso de encerramento da Convenção Nacional do PS, que aprovou o programa eleitoral do partido, Costa começou por assinalar o fim, na sexta-feira, dos trabalhos parlamentares, que considerou terem encerrado "com chave de ouro".

Sobre o pacote laboral, aprovado apenas com o voto favorável do PS, abstenção de PSD e CDS-PP, e votos contra do BE, PCP, PEV e PAN, o líder do PS classificou-o como "uma legislação que, pela primeira vez desde 1976, reforça os direitos de quem trabalha".

"Sim, esta é uma boa legislação e uma legislação que honra o PS", afirmou.