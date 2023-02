Nova ronda negocial entre o Ministro da Educação e os sindicatos de professores

Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

À entrada do Ministério da educação, para o encontro com os representantes do Governo, o S.TO.P. anunciou uma nova manifestação de profissionais da educação, para o dia 25 de Fevereiro, apesar de estar a decorrer uma nova ronda negocial.