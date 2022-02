Nova votação. Emigrantes do círculo da Europa votam presencialmente a 12 e 13 de março

A Comissão Nacional de Eleições pronunciou-se sobre a deliberação do Tribunal Constitucional que ordenou nova votação no círculo da Europa determinando que a votação presencial terá lugar a 12 e 13 março. Os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23 de março. Será, neste caso, necessário fazer acompanhar o boletim de voto por um documento de identificação.