Lacerda Machado teve, pelo menos, uma reunião com o representante do consórcio que quer construir o aeroporto em Santarém.

Há ainda depoimentos que ligam outro arguido da Operação Influencer à comissão criada para a construção do novo aeroporto.



Vitor Escária, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro, tinha contactos frequentes com representantes desta comissão técnica independente.



Foi já apresentada uma denúncia à Procuradoria-Geral da República