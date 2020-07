Novo Banco. Governo afirma que recusou pedido de adiamento da entrega da auditoria

No Parlamento, o primeiro-ministro admitiu que a Delloite pediu um adiamento do prazo mas que o Ministro das Finanças recusou esse pedido.



O que quer dizer que a auditoria à gestão do Novo Banco nos últimos anos vai mesmo ser entregue ao governo até ao final deste mês e António Costa garante que o enviará para o parlamento assim que o receber.



Disse-o numa resposta ao Bloco de Esquerda mas o tema também não foi esquecido pelo PSD.



No discurso de encerramento, Rui Rio diz que o contrato de venda do Novo Banco deveria ser analisado pelo Ministério Público.



O líder social-democrata diz que estão a acontecer vendas de ativos "eticamente muito questionáveis" e que precisam de esclarecimentos.