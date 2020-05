Novo Banco. Presidente apoia o primeiro-ministro e critica Centeno

Marcelo Rebelo de Sousa deixa assim uma critica à atuação do ministro das Finanças.



O presidente lembra que as conclusões da auditoria à gestão do Novo Banco deviam estar prontas este mês.



Mas a data foi adiada porque a Delloite entrou em teletrabalho e o atraso já era conhecido quando o primeiro-ministro fez esta promessa no parlamento na semana passada.



Nessa altura já Mário Centeno tinha dado aval à transferência de 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução.



Agora o ministro das Finanças recebe a crítica de Marcelo Rebelo de Sousa.