Novo Banco. PS questiona por escrito Cavaco Silva sobre quando ficou a saber do buraco financeiro

Cavaco Silva vai ser questionado pelos partidos no âmbito do caso BES. O Bloco de Esquerda quer saber qual o conteúdo das audiências que teve com Ricardo Salgado. O Partido Socialista quer que o antigo Presidente da República esclareça em que momento ficou a saber do buraco financeiro.