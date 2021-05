Novo Banco. Tribunal de Contas denuncia falta de transparência e conflito de interesses

O Tribunal de Contas conclui que, no pior cenário, o Estado pode ter de injetar mais 1.600 milhões de euros no Novo Banco. É uma das conclusões de uma auditoria que encontrou vários problemas no processo de financiamento público do Novo Banco pelo Fundo de Resolução.