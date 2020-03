Novo coronavírus. Funcionários públicos e privados vão ter salário a 100% em caso de isolamento

O Ministério do Trabalho esclarece que, tal como os funcionários públicos, também os trabalhadores do setor privado vão ter direito ao pagamento do salário na totalidade, caso tenham de ficar em isolamento devido ao novo coronavírus e caso não seja possível o teletrabalho.