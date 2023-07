O presidente do Chega vai pedir o regresso ao parlamento do diploma sobre as carreiras dos professores e defende um grupo de trabalho para que se chegue à solução mais consensual possível. André Ventura quer ainda que o Governo envie à Assembleia da República os contratos por Ajuste Direto feitos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, por considerar que houve falta de transparência no processo.