Novo Governo. Costa reúne-se com representantes da sociedade civil

Esta manhã, António Costa recebeu a União das Misericórdias Portuguesas, a União das Mutualidades, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a Confederação Cooperativa Portuguesa.



Para esta tarde, estão agendadas reuniões com a conselho das confederações patronais, com a UGT e a CGTP e com o presidente do Conselho Económico e Social.



A partir de amanhã, é a vez dos partidos com representação parlamentar, com exceção do Chega.