Novo Governo. "Não farei convites antes da proximidade do dia 23", garante Costa

"Temos um Governo em plenas funções. Tendo em conta de que só no dia 23 é possível dar posse ao novo Governo, só nessa altura é que farei convites", disse, dizendo que não tem ainda concluído a estrutura definitiva do Governo.







António Costa diz que está preparado para que seja feita a discussão do programa de Governo logo na semana seguinte à tomada de posse e garante que o Ministério das Finanças tem indicação para ter tudo pronto para apresentar a proposta de Orçamento do Estado.

A proposta do Orçamento do Estado vai integrar já uma atualização do cenário macroeconómico e vai integrar promessas que já antes tinham sido feitas para integrar na especialidade e que agora passam a integrar a proposta inicial.







António Costa falava aos jornalistas, em São Bento, antes de iniciar audiências com representantes de entidades da sociedade civil, parceiros sociais e partidos com representação parlamentar para preparar a próxima legislatura.







O primeiro-ministro em funções diz que não incluiu o Chega nesta ronda de encontros porque não há qualquer tipo de convergência com este partido que justifique a reunião. Mas garante que em matérias em que é necessário institucionalmente ouvir todos os partidos aí o Chega será ouvido como todos os outros partidos.







Questionado sobre em que medida o novo Governo do PS, com maioria absoluta no parlamento, estará disponível para aceitar sugestões dos partidos para integrar na proposta de Orçamento logo na fase de generalidade, o líder do executivo respondeu:



"A conversa com os partidos será uma conversa aberta. Se houver alguma sugestão interessante, que seja positiva e viável para o país, seguramente poderemos tentar considerar", declarou.



No entanto, o primeiro-ministro apontou que, em matéria de Orçamento, o debate tem um local próprio, a Assembleia da República, e prolonga-se pela fase de discussão na especialidade, até à votação final global.



AR é soberana na definição dos debates com Governo

Questionado sobre a possibilidade de regressarem à Assembleia da República os debates quinzenais com o governo, António Costa argumentou que o Parlamento é soberano na definição do modelo de debates a instaurar e vai aceitar qualquer que seja o formato. “Se for diário, lá irei”, diz.





No entanto, acabou por dizer que o modelo concreto dos debates quinzenais estava feito para ser um “duelo” que não favorece a discussão, mas apenas levam a “sketches de produção para tv”, e que falhavam na fiscalização do Governo.