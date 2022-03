Novo Governo. Partidos criticam confusão com PS

O PSD avisa o novo Governo que deve concentrar-se mais na governação do país e menos nas questões internas do Partido Socialista. Também Iniciativa Liberal e Chega acusam António Costa de levar para o Governo os eventuais sucessores na liderança do PS. PCP e Bloco dizem que esperam pelas medidas concretas para perceber como vai ser este novo Governo.