Novo Governo. Rui Rio diz ser "sempre mais favorável à estabilidade"

"O país não pode andar permanentemente em eleições, e tem andado em eleições", relembrou.



Rio disse ainda considerar que "toda a mentalidade do Partido Socialista vai no sentido da defesa do sistema que nós temos" e não "em fazer ruturas para rejuvenescer e revitalizar o sistema" que, a seu ver, "precisa de reformas".