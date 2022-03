Novo Parlamento. Eurico Brilante Dias proposta para líder da bancada socialista

O Partido Socialista propôs o nome de Augusto Santos Silva para presidente da Assembleia da República. Na reunião com o novo grupo parlamentar do PS, agora com 120 deputados, António Costa escolheu Eurico Brilhante Dias para novo líder da bancada. O anúncio foi feito por Ana Catarina Mendes, que deixa a liderança parlamentar para assumir o lugar de Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.