Novo partido de Pedro Santana Lopes vai chamar-se Aliança

Foto: Miguel Vidal - Reuters

De acordo com as declarações de Pedro Santana Lopes, o futuro partido será "personalista, liberalista e solidário. Europeísta, mas sem dogmas, sem seguir qualquer cartilha e que contesta a receita macroeconómica de Bruxelas".



O antigo militante do PSD que concorreu este ano à liderança dos sociais-democratas, em eleições que perdeu com 46 por cento dos votos para Rui Rio, diz agora que a Aliança quer "garantir representação política" para poder "participar no processo de decisão, seja no Governo seja na oposição".



Nos excertos da declaração de princípios a que o Expresso teve acesso, refere-se que "Portugal precisa de reforçar a sua atitude perante a União [Europeia]" e internamente constitui um "imperativo absoluto" o combate à desertificação e abandono do território.



Quanto ao Sistema Nacional de Saúde defende: "[Devemos estimular] o investimento em seguros de saúde eficazes" com o Estado a acompanhar esse esforço dos portugueses com "deduções fiscais efetivas".



Na economia, quer Orçamentos do Estado "equilibrados" e um rigoroso "controlo da despesa pública" com "políticas de consolidação da dívida pública que não limitem a margem de manobra orçamental" e uma "forte redução da carga fiscal".



Crítico da decisão de Rui Rio de ter dado liberdade de voto aos deputados na despenalização da eutanásia, o futuro partido defende: "respeitamos a liberdade religiosa e valorizamos a dimensão espiritual da pessoa. Rejeitamos as visões utilitaristas e egoístas da vida humana".



O novo partido, que já tem símbolo de cor azul, propõe ainda a "criação do Senado, com a representação das diferentes regiões do país" com o objetivo de aproximar eleitos dos eleitores.





Santana Lopes não revela outros nomes que fazem parte da nova organização, mas adianta que a página do partido será lançada na próxima semana.







c/Lusa