Partilhar o artigo Novo Simplex vai facilitar, para o ano, a renovação automática do Cartão do Cidadão Imprimir o artigo Novo Simplex vai facilitar, para o ano, a renovação automática do Cartão do Cidadão Enviar por email o artigo Novo Simplex vai facilitar, para o ano, a renovação automática do Cartão do Cidadão Aumentar a fonte do artigo Novo Simplex vai facilitar, para o ano, a renovação automática do Cartão do Cidadão Diminuir a fonte do artigo Novo Simplex vai facilitar, para o ano, a renovação automática do Cartão do Cidadão Ouvir o artigo Novo Simplex vai facilitar, para o ano, a renovação automática do Cartão do Cidadão