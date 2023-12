Novos entendimentos com PS só com mudança de política, avisa PCP

Em declarações no programa “Entre Políticos”, Duarte Alves deixa clara a insatisfação do PCP face aos últimos anos da governação socialista. O deputado comunista assegura que o partido não vai carimbar políticas de direita.O deputado comunista garante ainda que, para o PCP, o importante não é quem será o novo líder do PS, mas qual a política que vai seguir à frente do partido.





Em declarações à Antena 1, a deputada e dirigente do partido Rita Matias acusa António Costa de ter levado o país por um mau caminho e afirma que o PS não vai mudar.