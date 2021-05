Número "muito pequeno" de pessoas com estatuto de cuidador preocupa Marcelo

Foto: Hugo Delgado - Lusa

O Presidente da República está esta terça-feira em Caminha, no seguimento do roteiro que o leva esta semana ao Minho. Marcelo Rebelo de Sousa falou do elevado número candidaturas a cuidador informal recusadas, afirmando que irá reunir-se com várias associações. E deixou críticas à lei recentemente criada.