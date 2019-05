Números da UTAO acendem debate entre BE e PS

RTP08 Mai, 2019, 19:04 / atualizado em 08 Mai, 2019, 19:06 | Política

“A Unidade Técnica desmente absolutamente o Governo e Mário Centeno. Demonstra que os valores apresentados são inflacionados, que incluem despesas que já estavam previstas para outros fins. Confundem deliberadamente valores líquidos e valores brutos, aquilo que o Estado recupera em impostos e contribuições para a Segurança Social e ADSE”, afirmou o líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda nas declarações políticas desta quarta-feira na Assembleia da República.







Para Pedro Felipe Soares, “os dados da UTAO trazem uma clarificação definitiva e indispensável e demonstram como o ministro Mário Centeno montou o guião financeiro desta crise artificial completamente baseada em mentiras. Percebemos que são contas à la Eurogrupo. A UTAO desmente absolutamente o Governo e Mário Centeno”.







“A UTAO diz que só no que toca a professores são 564 milhões de euros”, realçou o deputado socialista que de seguida questionou o líder parlamentar do Bloco de Esquerda.







Na resposta, o líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda frisou que percebe “a irritação e até o desespero. Porque quando cai a máscara desta tática eleitoral o que fica é o jogo político por uma ambição desmedida pela maioria absoluta”.







O primeiro pedido de esclarecimentos veio da bancada do PS, que pela voz do deputado Rocha Andrade, contrariou os argumentos de Pedro Filipe Soares e defendeu que “não tem razão quando diz que os números do Governo são inflacionados”.“Quando é que nesta casa se começou a discutir o montante da despesa se não em termos brutos? Quando é que se começou a orçamentar outra coisa no Orçamento do Estado se não a despesa bruta?”.Segundo Rocha Andrade, “em termos brutos são os 564 milhões de euros e diz também a UTAO que inevitavelmente esse montante subirá na medida em que as restantes carreiras especiais também exigirem o mesmo tratamento”.“O senhor primeiro-ministro não criou uma crise artificial, apenas tentou impedir a Assembleia da República de [cometer] uma irresponsabilidade”.“Mas os professores não servem para ser achincalhados em nome dessa meta eleitoral”, realçou.Na semana passada, na comissão de Educação, PSD, CDS-PP, BE e PCP isolaram o PS e aprovaram o princípio de que os professores terão direito à recuperação da totalidade do tempo no período em que houve congelamento.Perante este passo, o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país, na sexta-feira, ameaçou demitir-se caso esse diploma seja aprovado em votação final global, alegando ser "injusto" socialmente e "insustentável" do ponto de vista financeiro.No mesmo dia, o ministro das Finanças disse que a aprovação das alterações "é uma falta de respeito pelos eleitores, pelos contribuintes, pelos portugueses", ao implicar uma despesa de 800 milhões de euros, contra os 240 milhões que estavam previstos.