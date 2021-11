Nuno Melo admite recorrer ao Tribunal Constitucional para travar o adiamento do congresso centrista

Miguel Pereira da Silva - Lusa

Depois da debandada de figuras do partido, insatisfeitas com o rumo tomado pelo presidente Francisco Rodrigues dos Santos, o candidato à liderança do CDS, Nuno Melo afirma recorrer ao Tribunal Constitucional caso continue a saída de militantes do partido.