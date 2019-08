Nuno Melo deseja sorte à nova comissaria, mas diz esperar para ver resultados

Foto: Nuno Melo@facebook/DR

Questionado sobre o que poderá ser uma pasta adequada à futura comissária portuguesa, Nuno Melo apontou as relacionadas com a economia, atividade bancária ou fundos comunitários, salientando que há outras, como a do mar, que poderiam ser muito relevantes para Portugal, mas que não “são da competência de Elisa Ferreira”.