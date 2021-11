Nuno Melo e a crise no CDS. "Não se podia fazer maior favor ao primeiro-ministro e ao PS"

Em entrevista à RTP3, o eurodeputado e candidato à liderança do CDS-PP considera que a atual situação terá danos eleitorais graves e admite recorrer ao Tribunal Constitucional após a desmarcação do congresso. Nuno Melo argumenta ainda que, ao criar esta crise interna, "não se podia fazer maior favor ao primeiro-ministro e ao Partido Socialista", por retirar a atenção sobre o chumbo do OE2022.