Nuno Melo quer fim de "purificação doutrinária" e pede regresso de militantes ilustres

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo assegurou que, se for eleito, acabará com "processos autofágicos e pouco inteligentes de purificação doutrinária", apelando ao regresso ao partido de militantes como António Pires de Lima ou Adolfo Mesquita Nunes.