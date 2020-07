O ano parlamentar em números, com menos leis e mais iniciativas

O PCP foi recordista com projetos apresentados (140) e aprovados (14) no parlamento na 1.ª sessão legislativa da XIV Legislatura, seguindo-se o PSD, com 12 aprovados, e BE e PAN com dez cada, de acordo com o balanço da atividade parlamentar.

A Assembleia da República produziu, em votação final global, 62 leis, de outubro de 2019 a julho de 2020, meses em que se realizaram 77 reuniões plenárias e 696 reuniões de comissões.

Algumas estatísticas da 1.ª sessão legislativa da XIV Legislatura:

+++ Deputados eleitos +++

Total: 230

Homens: 60% (67% na XIII legislatura)

Mulheres: 40% (33% na XIII legislatura)

+++ Eleitos até aos 30 anos +++

5,7% (4,8% na XIII legislatura)

+++ Eleitos com mais de 60 anos +++

16,5% (14,8% na XIII legislatura)

+++ Renovação dos deputados +++

59,6% dos deputados são novos

+++ Reuniões +++

Plenárias: 77 reuniões (267 horas)

Comissões: 958 reuniões (1.701 horas)

+++ Audições em comissão +++

Membros do Governo: 175 audições

Outras entidades: 324 audições

+++ Leis aprovadas (votação final global) +++

Número de iniciativas entradas: 530

Número de leis (decretos aprovados pelo parlamento): 33

Projetos de lei (partidos e deputados): 478

Propostas de lei (Governo): 43

+++ Projetos entrados (por partido) +++

PCP: 140

BE: 92

PAN: 77

PEV: 64

PSD: 28

CDS-PP: 28

PS: 20

CH: 11

IL: 10

Livre: 1

Joacine Katar Moreira (não-inscrita): 1

Cristina Rodrigues (não-inscrita): 2

Iniciativa legislativa de cidadãos: 3

+++ Projetos aprovados (por partido) +++

PCP: 14

PSD: 12

Bloco de Esquerda: 10

PAN: 10

PS: 9

PEV: 4

CDS-PP: 2

+++ Propostas de lei do Governo apresentadas/aprovadas +++

Apresentadas: 43

Aprovadas: 34

+++ Tempo médio de aprovação de leis +++

Projetos de lei: 57 dias

Propostas de lei: 49 dias

+++ Projetos e propostas de resolução +++

Projetos de resolução apresentados: 587

Projetos de resolução aprovados: 124

Propostas de resolução do Governo: 10

Outras propostas do parlamento: 21

+++ Perguntas dos deputados ao Governo (até 24 de julho) +++

Perguntas apresentadas: 3.855

Perguntas respondidas: 1.927 (50%)

+++ Perguntas dos deputados ao Governo (por partido) +++

BE: 1.777

PCP: 702

PSD: 461

PAN: 284

PS: 194

CDS: 194

PEV: 167

IL: 33

Deputados não-inscritos: 30

CH: 11

L: 2

+++ Requerimentos dos deputados à administração central e local (até 24 de julho) +++

Requerimentos apresentados: 1.336

Taxa de resposta: 32,3%

+++ Requerimentos dos deputados à administração central e local (por partido) +++

BE: 603

PAN: 333

CDS: 293

PSD: 35

PCP: 27

PS: 22

PEV: 11

IL: 7

Deputados não-inscritos: 5

+++ Emissões ds ARTV +++

Horas de emissão: 9.238

(TDT/Cabo/WebTV)

+++ Acessos ao portal da AR +++

Número total: 4,3 milhões

Fonte: Balanço da Atividade Parlamentar da 1.ª Sessão Legislativa da XIV Legislatura

