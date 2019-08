"O Brasil precisa solidariedade, não é de sanções, diz António Costa

“O que o Brasil precisa é de solidariedade. Não precisa de sanções. O que nós precisamos é que haja intervenção para ajudar a salvar a Amazónia, não é aumentar o número de problemas que já existem nestas relações entre a Europa e o Brasil”, explica António Costa.



O primeiro ministro reage desta forma à ideia lançada por França e Irlanda de votar contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, por causa da forma como o governo brasileiro está a gerir os incêndios na Amazónia.



A União Europeia (UE) disponibilizou hoje a sua experiência no combate aos incêndios, colocando-se ao serviço dos países que compõe a região da Amazónia, numa declaração da chefe da diplomacia, Federica Mogherini.



"A Amazónia é o coração do nosso planeta, um recurso vital para a humanidade, fundamental no combate às alterações climáticas. Protegê-la e combater os incêndios é uma responsabilidade comum. A União Europeia está pronta a fazer a sua parte e colocar a sua experiência ao serviço de nossos parceiros da bacia amazónica", escreveu Mogherini na rede social Twitter.