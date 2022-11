"O Governador". Carlos Costa diz ter o dever de prestar contas

Na apresentação do livro, o antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, defendeu que o Ministério Público deveria abrir inquérito e constituir arguidos no caso da queda do BANIF.



A apresentação do livro contou com a presença de Ramalho Eanes e Cavaco Silva e de muitas figuras políticas.