O impasse na escolha dos altos cargos europeus

As discussões no Conselho Europeu sobre as nomeações para os cargos de topo da União Europeia terminaram hoje de madrugada em Bruxelas sem acordo, tendo por isso sido agendada nova cimeira para 30 de junho, indicaram fontes diplomáticas.



O objetivo declarado é chegar a um acordo antes da sessão inaugural do 'novo' Parlamento Europeu resultante das eleições de maio.



Além da presidência da assembleia, estão em jogo as presidências da Comissão Europeia -- o cargo mais cobiçado -, do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu e ainda o cargo de Alto Representante para a Política Externa.





Ana Isabel Xavier acredita que perante o impasse poderão começar a surgir nomes não oficiais para alguns desses cargos.