Lusa

O elogio de António Costa, que se estendeu ao Chefe de Estado Maior da Armada, foi proferido na cerimónia de assinatura do contrato para a construção de um navio multifunções da Marinha, o "D. João II", que terá um custo de 132 milhões de euros, em que participam verbas do PRR (94 milhões) e investimento público.



A construção deste navio ficará a cargo dos estaleiros holandeses Damen e o contrato foi assinado no Museu de Marinha, numa cerimónia que foi presidida pelo primeiro-ministro.



A data de entrega do navio está prevista para o primeiro semestre de 2026.