"O país continua a arder e a Proteção Civil continua a falhar" acusa Passos

Na festa de regresso do Partido Social Democrata, em véspera de campanha para as eleições autárquicas, o líder do PSD começou por "chamar a atenção que o país tem vivido com os incêndios".



Depois da tragédia de Pedrógão Grande em junho, "pedimos à Proteção Civil que tranquilizasse as pessoas", lembrou. "O tempo passou e aquilo que nos é dado ver é exatamente o contrário" lamentou logo a seguir.



"Passam os meses e o país continua a arder e a Proteção Civil", referiu o líder social democrata, "continua a falhar".



"É patente a descoordenação, chega a ser impressionante a maneira como nós assistimos pelas imagens ao esforço que é feito por todos os operacionais e depois percebermos que sempre que alguma coisa mais imprevista, alguma coisa mais delicada ocorre, aquilo que vemos na Proteção Civil, mas sobretudo no Governo, é um exercício permanente de responsabilização, de passa culpas, de acusação".



Passos deu como exemplo a forma como o primeiro ministro justificou as falhas do SIRESP.



Passos lembrou que António Costa desvalorizou numa entrevista as falhas do SIRESP e atribuiu essa atitude ao facto de ter sido o próprio primeiro ministro quando era ministro da Administração Interna a assinar a aprovação do contrato e a adjudicar a parceria publico privada apesar desta ter sido chumabada pelo Tribunal de Contas.



"O SIRESP tem a cara do actual primeiro-ministro", disse Passos, para dizer que percebe por isso que António Costa queira desvalorizar as falhas do sistema.