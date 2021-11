"O partido não fica órfão de líder por causa de umas eleições", diz Anacoreta Correia

Anacoreta Correia refere que toda a preparação do processo eleitoral escolha e apresentação de listas, dentro do CDS, ocorrerá até finais de dezembro. Um fator que não compromete quem vai representar o partido no dia 30 de janeiro.





Já o adversário de Francisco Rodrigues dos Santos, não se conforma. Nuno Melo diz que se o atual lider "tiver amor ao partido" marca o congresso para dia 27 e 28 de novembro e eleições de delegados ao congresso.