"O Presidente não manda recados ao Governo pelos jornais"

“O senhor Presidente da República não manda recados ao Governo pelos jornais, dialoga diretamente com o Governo”, retorquiu Costa, após ser questionado pelos jornalistas sobre as palavras do Chefe de Estado.



O primeiro-ministro, que falava à saída da apresentação do simulador de pensões da Segurança Social, em Porto Salvo, quis também pôr de parte a hipótese de repetição do quadro vivido pelo país em 2017.



O que disse Marcelo

Proteção Civil. “Não há qualquer caos”

O Governo nomeou o coronel Duarte Costa para a substituição de António Paixão no comando da Proteção Civil.



“O senhor Presidente da República já disse que é um cenário que nem sequer se põe. O que temos de fazer é trabalhar para que nenhuma tragédia dessas volte a ocorrer”, frisou o chefe do Executivo, para depois insistir na ideia de que a relação entre o poder executivo e Belém decorre “num diálogo normal”.“E todas as matérias que o Governo tem transmitido ao senhor Presidente da República faço eu diariamente ou, pelo menos, semanalmente. E a inversa também é verdadeira. Como é normal num país que funciona civilizadamente, os órgãos de soberania relacionam-se com toda a normalidade”, vincou o primeiro-ministro.Ainda segundo António Costa, “não é hábito dos órgãos de soberania” que as trocas de impressões se façam “através da comunicação social".“E continuarão a não fazer”, rematou.Na entrevista aoe à Rádio Renascença, o Presidente da República aclarou que uma nova tragédia como os incêndios do ano passado levaria a que não se recandidatasse a Belém. Ao mesmo tempo, descartou a demissão do Governo.Marcelo Rebelo de Sousa revelou que não só tem a esperança de que Portugal não volte a viver o mesmo cenário como mantém a “expectativa”. Questionado sobre se pode continuar no cargo de Chefe de Estado caso haja nova vaga de incêndios no país, colocou essa hipótese de parte.“É um cenário que não se coloca no meu espírito. Não vai acontecer”.A 17 de outubro de 2017, o presidente da República falou ao país sobre a catástrofe vivida, a partir de Oliveira do Hospital, um dos concelhos mais afetados pelos incêndios de 2017.Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o que se deve retirar das suas palavras é a capacidade de mudança para que não se repitam episódios como os de 2017.“Eu disse: é fundamental para o próprio juízo que o Presidente fará sobre o seu mandato presidencial. Como quem diz: quando eu avaliar, em meados de 2020, o mandato presidencial, portanto, olhar para o passado, e depois também avaliar ou não a existência de um dever de consciência”.“Dito por outros termos: voltasse a correr mal o que correu mal no ano passado, nos anos que vão até ao fim do meu mandato, isso seria só por si, no meu espírito, impeditivo de uma recandidatura”, enfatizou.Nas declarações que fez aos jornalistas em Oeiras, o primeiro-ministro comentou também a demissão de António Paixão do cargo de comandante nacional da Proteção Civil, conhecida na noite de segunda-feira. António Costa negou que a estrutura esteja mergulhada numa situação de caos.Costa disse mesmo ver “com satisfação que o novo comandante foi particularmente bem recebido não só pelo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, mas também pelos próprios partidos da oposição”.“Obviamente que ninguém desejaria que motivos pessoais obrigassem o comandante nacional a pedir a substituição. Está substituído, há um novo comandante nacional e vamos trabalhar”, continuou.Dizendo não estar ao corrente de razões operacionais ou políticas para o pedido de demissão, o governante invocou a carta de António Paixão, “que invoca exclusivamente razões pessoais”.“Não há qualquer caos, os processos estão em boa tramitação no Tribunal de Contas para que tudo esteja pronto a tempo e horas”, reforçou o primeiro-ministro, referindo-se aoda contratação de meios aéreos de combate a incêndios.