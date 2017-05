"O PS não se impõe onde não é desejado", resume Costa sobre o Porto

Carlos Santos Neves - RTP 06 Mai, 2017, 16:26 / atualizado em 06 Mai, 2017, 16:40 | Política

Manuel Pizarro é a partir deste sábado o candidato dos socialistas à Câmara Municipal do Porto. A decisão da concelhia do PS foi tomada depois de o movimento de Rui Moreira – Porto, o Nosso Partido – ter rejeitado na sexta-feira o apoio socialista à recandidatura do autarca.Isto depois de Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS, ter propugnado dois dias antes, em entrevista ao, que a reeleição de Rui Moreira seria “uma vitória do PS”.Na quinta-feira, Ana Catarina Mendes ainda procurou argumentar em declarações à agência Lusa que “evidentemente a vitória de Rui Moreira” seria “a vitória de Rui Moreira”. E que o PS não deixaria de “a festejar”.O próprio Rui Moreira diria na noite de sexta-feira, em entrevista à SIC, que continuaria a contar com Manuel Pizarro na sua lista, mas nunca em segunda posição e tendo por base a “competência” e o “desempenho”: “Não por ser dirigente ou militante socialista”.Criticou também o PS por, nas suas palavras, ter tentado “fazer crer” que existiria “uma coligação informal” com o movimento Porto, o Nosso Partido.Manuel Pizarro veio já este sábado sustentar que é nesta altura “mais proveitoso” conservar a amizade com Rui Moreira do que permanecer num “casamento onde uma das partes não se quer manter”.“A decisão e atitude do doutor Rui Moreira é legítima, como é legítima a posição do PS”, afirmou Pizarro, para acrescentar ter “muito gosto em aceitar o convite” do partido para ser “uma vez mais” candidato “a presidente da Câmara Municipal”.O candidato socialista, vereador no executivo camarário de Rui Moreira com o pelouro da Habitação e Ação Social, frisou ainda que os vereadores socialistas foram “absolutamente leais e escrupulosamente cumpridores” ao longo dos últimos quatro anos.“Vamos fazer uma campanha valorizando que estamos onde sempre estivemos e os cidadãos do Porto sabem, porque sabem mesmo, porque viram nos últimos quatro anos, que para mim e para nós o Porto e os portuenses estão mesmo à frente de tudo”, declarou no termo da reunião da comissão política concelhia do PS-Porto, durante a qual a sua candidatura foi aprovada “por unanimidade e aclamação”.Questionado sobre se pretende manter-se na vereação, Manuel Pizarro remeteu eventuais decisões para a próxima semana.