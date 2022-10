"O senhor deputado ainda vai sair deste parlamento e eu ainda vou cá estar", diz Pedro Nuno Santos a Ventura

"O senhor deputado ainda vai sair deste parlamento e eu ainda vou cá estar", respondeu Pedro Nuno Santos a André Ventura.

O líder do Chega tinha feito, antes, uma previsão de que Pedro Nuno Santos não irá ficar muito mais tempo no Governo.

"Não sei quanto tempo mais vai ser ministro das Infraestruturas - penso que pouco se ainda conheço a lei deste país e o primeiro-ministro - mas o desastre da TAP ficará para sempre consigo e com o seu Governo", acusou André Ventura.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação acusou André Ventura de levar a cabo um "exercício de populismo" durante a intervenção no debate sobre a TAP.

"[O Chega] quer, ao mesmo tempo, mostrar que está preocupado com o dinheiro que foi injetado na TAP, ao mesmo tempo que quer que se salve a TAP. Não explica como é que se salva a TAP sem dinheiro público", apontou Pedro Nuno Santos.

O governante acusou novamente também o PSD de não assumir que defende "o fim da TAP".

"A coragem de governar é a coragem de tomar decisões difíceis e o PSD não tem a coragem de assumir o que é que faria. A consequência do discurso do PSD era o fim da TAP. Não custa assumirem que a posição do PSD era o fim da TAP", vincou o ministro.

Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que a TAP está a cumprir as metas do plano de reestruturação negociadas com a Comissão Europeia antes do tempo.

"A verdade é que a TAP está hoje a pagar aos portugueses desde o primeiro dia em que foi salva", disse o governante, referindo-se a indicadores como passageiros transportados, ou compras que a companhia aérea faz a empresas portuguesas.