"O tempo, em política, é fundamental". Marcelo critica demora na mudança de modelo de gestão do SNS

Para o chefe de Estado, há neste momento “um problema de fundo” na saúde. “Há um ano e um mês foi anunciado um novo esquema de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Há cerca de um mês foi anunciado que vai arrancar em janeiro do ano que vem. Quer dizer que houve aqui um compasso de espera de um ano e três ou quatro meses”, o que, “numa reforma, é muito tempo”, defendeu, em declarações aos jornalistas.



“Significa que a mudança de um modelo de gestão para outro modelo de gestão fica a meio da ponte. E, quando se fica a meio da ponte, começam depois a rebentar de um lado ou de outro (…) consequências, efeitos daquilo que já não é o que era, mas ainda não é o que vai ser”, alertou o presidente.



Marcelo Rebelo de Sousa destacou a importância de que “o novo esquema de gestão do SNS fosse posto de pé o mais rápido possível”, já que essa “é a única maneira de se ter a visão do conjunto, o puzzle completo”.



Caso contrário, “começam a rebentar peças do puzzle”, insistiu o presidente.



“Todos estamos interessados em que o Serviço Nacional de Saúde funcione, continue fundamental. Porque quem não tem dinheiro para uma alternativa – e infelizmente são milhões de portugueses – depende essencialmente do SNS”, acrescentou.