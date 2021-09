"O voto no domingo no BE é um voto que vai valer a pena" - Catarina Martins

Catarina Martins fez esta tarde uma arruada pelas ruas do centro de Setúbal e, em declarações aos jornalistas, reforçou os apelos ao voto que tem feito nos últimos dias, subindo um pouco a fasquia da meta eleitoral.

"Em todo o país há a possibilidade de o Bloco de Esquerda entrar em executivos municipais, muitas vezes pela primeira vez, e a presença do Bloco de Esquerda será determinante em tantas autarquias para lutar pela habitação, pelos transportes, pelo clima, pela igualdade", declarou.

As pessoas, segundo a líder do partido, "conhecem o Bloco de Esquerda" e quando a têm abordado na rua durante as ações de campanha, referiu aos jornalistas, sabem que o partido está ao "lado de quem mais precisa".

"O voto no domingo no Bloco de Esquerda é um voto que vai valer a pena, que pode eleger vereadores que vão fazer a diferença na luta pela habitação, pelos transportes, pelo clima, pela igualdade", apelou.

Questionada sobre se o objetivo é conseguir eleger mais do que os atuais 12 vereadores, Catarina Martins sublinhou a "enorme simpatia" das pessoas que falam com o partido e reconhecem a luta que têm travado.

"Há essa possibilidade, em todo o país, de vereadores do Bloco de Esquerda entrarem em executivos e serem determinantes das políticas dos próximos anos", reiterou.

Num momento em que "se fala de tantos milhões, mas que se concretiza muito pouco", os eleitores, na análise da líder do BE, "compreendem a necessidade da presença do Bloco de Esquerda nas autarquias" para garantir "que vai haver investimento onde ele faz falta e que não se desperdiça como tantas vezes já se desperdiçou".