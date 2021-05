Odemira. "Governo falhou", acusa presidente do CDS

O líder CDS reuniu-se com a Confederação dos Agricultores de Portugal e saiu em defesa dos agricultores de Odemira, considerando que o problema está no governo, que "falhou na fiscalização e falhou na ação". O presidente da CAP admite casos pontuais de abusos, mas atira a responsabilidade para as empresas de trabalho temporário e para as autoridades locais e nacionais.