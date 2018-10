OE 2019 assenta em previsões moderadamente optimistas

As previsões para o desemprego melhoraram. O ministro das finanças espera agora uma taxa de 6,3%.



Mário Centeno diz ter sido prudente nas estimativas para as exportações, que deverão crescer apenas 4,6% no próximo ano.



Já o investimento deve crescer 7%. O investimento público avança 2,3% do PIB.



A maior parte dos Ministérios viram os orçamentos aumentar. O maior aumento vai para o Ministério do Mar, mas o que tem sempre a maior fatia é o Ministério do Tranalho e a seguir o da Saúde.



A Saúde é uma das maiores prioridades: foram contratados mais 9 mil profissionais. O orçamento da saúde vai crescer 500 milhões em relação a 2018.



Esta é uma proposta de orçamento que aumenta reembolsos de IRS, dá aumentos extraordinários aos pensionistas já em janeiro e que continua a aumentar os rendimentos dos funcionários públicos, com as progressões nas carreiras e uma pequena parcela para aumentos salariais.



Será o último orçamento do Estado desta legislatura. Mas Mário Centeno recusa falar de documento eleitoralista.