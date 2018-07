OE 2019: Governo avisa BE e PCP que não aceita ultimatos

No arquivo da "geringonça", há três orçamentos aprovados. E agora? Vai, esta imagem, repetir-se nas contas para 2019?



As negociações já começaram e há quem sinta um "esticar de corda" que chega ao ultimato.



O ministro Augusto Santos Silva disse a este respeito: "O que é preciso fazer é negociar sem ultimatos. O PS tem-no dito com toda a clareza. O PCP também. Os verdes também, mas o OE precisa dos quatro partidos.



Recado direto e claro, do ministro dos Negócios Estrangeiros ao Bloco de Esquerda.



Para a líder do BE, Catarina Martins, "o que já estava combinado tem de andar para a frente, os compromissos assumidos têm de continuar". Mas acrescenta: "Nós vamos negociar o OE com base em avanços, nunca para fazer recuos no que já tinha sido acordado. Não há nenhum ultimato e o BE está na negociação como sempre esteve".



Para medir a tensão à esquerda, é preciso falar das alterações às leis laborais, que saíram da Concertação Social, que o Governo quer aprovar na Assembleia da República e que puseram PCP, Bloco e Verdes, juntos, a dizer "não" a António Costa.



Por seu lado, o secretário-geral do PcP, Jerónimo de Sousa, diz que "não há tensão: uma coisa é a legislação laboral outra é o OE. Não há pressões nem chantagens".