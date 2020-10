OE 2021. Choque frontal entre Governo e Bloco de Esquerda

O diálogo fica suspenso e só será retomado para o debate na especialidade se Catarina Martins der sinais de aproximação



Mesmo com o voto contra do Bloco que se junta a PSD, CDS e Inciativa Liberal o Governo já tem garantida a aprovação do orçamento



Com a abstenção de PCP, PAN e de Cristina Rodrigues, a ex-deputada do PAN, e também com o voto de Joacine Katar Moreira, ainda entre a abstenção ou a aprovação, o Orçamento vai passar aprovado pelos 108 deputados do PS.



A votação na generalidade é esta quarta feira.



Mas depois há ainda pela frente um mês de debate na especialidade e de muitas negociações. Até ao dia da votação final a 27 de Novembro que é decisiva.