OE 2021. Governo e BE trocam acusações de intransigência

O Governo garante que tem dado mais passos de aproximação do que os parceiros nas negociações do Orçamento do Estado. Catarina Martins nega qualquer teimosia e intransigência por parte do BE nas negociações mas revela que não foram apresentadas mais contra-propostas ou pedidos de reunião dos parceiros com o Governo.