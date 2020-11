OE 2021. Governo faz nova ofensiva para garantir votos à esquerda

O Governo vai reunir-se amanhã com os parceiros da geringonça para falar sobre o orçamento. É o regresso à mesa das negociações do Bloco de Esquerda. O PCP avisou que está preocupado com a distância do executivo a algumas medidas, e disse que a sua abstenção não está garantida.