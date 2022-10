OE 2023. PCP quer ver que medidas vão ser tomadas em concreto

Jerónimo de Sousa pede que o Orçamento de Estado seja executado na totalidade e que não deixe de dar os apoios que os trabalhadores precisam. Depois de o PCP se ter reunido com o governo no Parlamento, o líder do partido espera agora para ver em concreto as medidas que vão ser tomadas.