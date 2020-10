OE. Governo considera "incompreensível" posição do BE "quando o país mais precisa"

O Bloco de Esquerda anunciou ontem à noite que vai votar contra o Orçamento do Estado na generalidade.





Com essa posição, disse esta manhã o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Bloco de Esquerda "deixou de fazer parte da solução que desde 2015 contribuiu para recuperar a confiança do país".





"Lamentamos que apesar da disponibilidade demonstrada pelo Governo, se tenham (o BE) afastado do processo", continuou Duarte Cordeiro.





De acordo com o secretário de Estado, o Governo deu resposta às medidas propostas pelo Bloco de Esquerda, em particular em relação ao Serviço Nacional de Saúde. "O Governo não falhou e não falhará ao Serviço Nacional de Saúde", garantiu Duarte Cordeiro. "Não nos parece, seja pela disponibilidade do Governo seja pelo investimento do Governo no SNS, que se justifica a decisão que foi tomada".





Sobre a nova prestação social, o responsável político disse que o desenho da medida "foi evoluindo ao longo das negociações", com disponibilidade do Governo para "alargar a abrangência do apoio". "O Governo não falhou nem falhará à emergência social e ao apoio de quem mais necessita no período da crise", disse Duarte Cordeiro.





Sobre as leis laborais, "tendo em conta as posições do BE, o Governo decidiu avançar com um documento que contém diversos compromissos em matéria laboral", afirmou o secretário de Estado. "Matérias para combater a precariedade", disse. "O Governo compromete-se em reforçar os direitos dos trabalhadores durante esta crise".





Em relação ao Novo Banco, Duarte Cordeiro disse que "o Governo não tinha intenção de alterar o processo seguido nos últimos anos" mas que, "tendo em conta o processo negocial, decidiu não incluir qualquer empréstimo público ao Fundo de Resolução. E acrescentou que o grupo parlamentar do PS "concordou com a realização de uma nova auditoria ao Novo Banco a realizar pelo Tribunal de Contas".



"Entendemos assim que cumprimos o essencial daquilo que era solicitado nesta matéria", afirmou o secretário de Estado.



A terminar, Duarte Cordeiro voltou a atacar a posição do BE. "Os portugueses precisam neste momento de partidos que consigam compromissos mesmo que isso não signifique exatamente o que cada partido defende. Em 2015 estivemos juntos contra a austeridade, ninguém compreende que nesta hora aja quem se afaste desta solução".



O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares garante que o "Governo continuará empenhado neste processo orçamental, no diálogo e no compromisso com os partidos, de modo a garantir um bom Orçamento do Estado que responda ao momento que vivemos".