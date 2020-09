OE. "Ninguém se substitui ao PCP na posição do partido"

Jerónimo de Sousa diz que ninguém pense que se pode substituir ao PCP na posição do partido em relação ao próximo Orçamento do Estado. A resposta do líder comunista aos apelos do Presidente da República para um entendimento à esquerda. Jerónimo de Sousa sublinha que não se pode esperar que o PCP aprove e assine de cruz um documento que ainda não existe.