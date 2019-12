OE. PCP diz que voto do PCP está dependente das respostas do Governo

Jerónimo de Sousa garante que o voto do PCP no Orçamento do Estado vai ser feito em conformidade com as respostas que o Governo der. No jantar de Natal do partido, em Braga, o secretário-geral comunista disse ainda que o aumento salarial de 0,3% na função pública é "inaceitável", considerando que se trata de um "escândalo e um insulto" aos trabalhadores.