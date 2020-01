OE2020. Governo voltou a reunir-se com comunistas para tentar aprovação na generalidade

O Governo voltou a reunir-se com o PCP em mais um esforço para viabilizar o Orçamento do Estado. A reunião decorreu no gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, depois da reunião de sexta-feira entre António Costa e Jerónimo de Sousa.