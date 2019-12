OE2020. Mário Centeno garante que carga fiscal não vai aumentar

O governo optou por acertar os limites dos escalões em 0,3%, que é a inflação verificada em novembro, em vez da previsão para o próximo ano que é de 1%.



Com taxas e escalões do IRS inalterados, as poucas mudanças neste imposto destinam-se aos jovens que entram no mercado de trabalho depois dos estudos.



A medida destina-se a jovens entre os 18 e os 26 anos que tenham, até 2600 euros brutos de salário mensal. Serão abrangidos cerca de 160 mil jovens.



As famílias com dois ou mais filhos até aos três anos verão também aumentar a dedução no IRS de 126 para 300 euros, para cada um.



Há ainda 30 mil contribuintes que vão deixar de pagar IRS devido à subida do patamar mínimo sujeito a imposto.



O ministro das Finanças diz que os aumentos nos impostos indiretos visam apenas desmotivar comportamentos como o recurso ao crédito ou outros que não sejam saudáveis ou ambientalmente sustentáveis.