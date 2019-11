OE2020: "Não vamos para negociar", esclarece Jerónimo de Sousa

O líder comunista afirmou esta terça-feira que é "manifestamente exagerado dizer que há um processo de negociação" com o Governo com vista ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), referindo-se ao encontro marcado para quarta-feira.