OE2020. Rio não comenta decisão do PSD Madeira de abstenção na generalidade

Os três deputados do PSD eleitos pela Madeira já confirmaram que vão abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado, contrariando o sentido de voto do PSD, que vai votar contra. Rui Rio não quis comentar. "Depois de acontecer, eu falo", disse o líder do PSD.